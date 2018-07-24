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Kazak hostesten hizmet

Kazak hostesten Türkçe hizmet
'da yaşayan Kasiyet Şıngısbayeva (25), Orta Asya bölgesinin önde gelen bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor. bilmesi nedeniyle daha çok uçuşlarında görev alıyor. 'den yolculara ana dillerinde hizmet sunuyor. Astana Yunus Emre 'nde Türkçe öğrendiğini belirten genç kadın, "Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, dinimiz ve dilimiz aynı" diyor.
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