Kazakistan'da yaşayan Kasiyet Şıngısbayeva (25), Orta Asya bölgesinin önde gelen bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor. Türkçe bilmesi nedeniyle daha çok İstanbul uçuşlarında görev alıyor. Türkiye'den yolculara ana dillerinde hizmet sunuyor. Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe öğrendiğini belirten genç kadın, "Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, dinimiz ve dilimiz aynı" diyor.
Kazak hostesten Türkçe hizmet
Etiketler: Türk Kültür Merkezi , İstanbul , Türkiye , Kazakistan , türkçe
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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