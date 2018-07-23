On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi 53 bin 106 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 240 kişi 3 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Bağıcılar, Muğla'nın Menteşe, Manisa'nın Turgutlu, Kars'ın Kağızman, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden ve KKTC'nin merkezinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 124 bin 250 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 846 bin 511 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 472 bin 55 lira 71 kuruş aktarıldı.



İŞTE 23 TEMMUZ 2018'DE KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 833. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 7, 9, 10, 28, 32, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 72, 73, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi.



GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

On Numara oyununun geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi 104 bin 402 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 168 kişi bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen 3 bin 146 kişi 66 lira 65'er kuruş, 7 bilen 26 bin 197 kişi 15 lira 35'er kuruş, 6 bilen 133 bin 424 kişi 3 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 360 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa, Mersin'in Akdeniz ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 87 bin 997 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 831 bin 992 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 999 lira 55 kuruş aktarıldı.