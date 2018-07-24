Kayıpbook!

Son zamanlarda kayıp çocuk haberleri artmaya başladı. İki milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan Facebook ise bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Yetkililer, kaybolan çocukların en son görüldüğü yerdeki kullacılara bildirim yollanacağını açıkladı. Bu bildirimin içinde, kayıp çocuğun fotoğrafı, ailesinin telefon numarası ve adresinin yer alacağı vurgulandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, "Facebook'un kulanıcılarına göndereceği bildirimde kaybolan çocuğun yaş, boy, kilo gibi temel özelliklerinin yanısıra fotoğrafı da bulunacak. Aynı zamanda çocuğu görenlerin iletişime geçebileceği bir telefon numarası da paylaşılacak. Uygulama şu anda İrlanda'da deneniyor. En kısa sürede ülkemizde de başlatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, "Facebook'un kulanıcılarına göndereceği bildirimde kaybolan çocuğun yaş, boy, kilo gibi temel özelliklerinin yanısıra fotoğrafı da bulunacak. Aynı zamanda çocuğu görenlerin iletişime geçebileceği bir telefon numarası da paylaşılacak. Uygulama şu anda İrlanda'da deneniyor. En kısa sürede ülkemizde de başlatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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