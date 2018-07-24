Yol Durumu
  1. Katarakta karşı çilek
  2. Ağız kokusu hastalık habercisi

Kayıpbook!

2 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan , ları bulacak. Aranan kişilerin fotoğrafını ve bilgilerini, son görüldüğü bölgedeki kullanıcılara yollayacak...

Kayıpbook!
Son zamanlarda haberleri artmaya başladı. İki milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan Facebook ise bu konuyla ilgili bir çalışma başlattı. Yetkililer, kaybolan çocukların en son görüldüğü yerdeki kullacılara bildirim yollanacağını açıkladı. Bu bildirimin içinde, kayıp çocuğun fotoğrafı, ailesinin telefon numarası ve adresinin yer alacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, "'un kulanıcılarına göndereceği bildirimde kaybolan çocuğun yaş, boy, kilo gibi temel özelliklerinin yanısıra fotoğrafı da bulunacak. Aynı zamanda çocuğu görenlerin iletişime geçebileceği bir telefon numarası da paylaşılacak. Uygulama şu anda İrlanda'da deneniyor. En kısa sürede ülkemizde de başlatılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR