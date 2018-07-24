Benim sorum biraz değişik ama af buyurun size sormazsak kime soracağız. 50 yaşını geçince ayda kaç kez ilişkiye girerse normal olur? Sağ olun.
Kan grubuna göre nasıl beslenilir?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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