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Kan grubuna göre nasıl beslenilir?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kan grubuna göre nasıl beslenilir?

Benim sorum biraz değişik ama af buyurun size sormazsak kime soracağız. 50 yaşını geçince ayda kaç kez ilişkiye girerse normal olur? Sağ olun.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 10:19
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