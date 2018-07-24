Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un da katıldığı atama töreni saat 10.00'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 13:00'ten itibaren MEB'in http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

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BAKAN SELÇUK: HEYECANINIZIN FARKINDAYIM

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk düzenlenen törende şunları söyledi:

"Öğretmenlik bilgelik gösteren bir meslek. Bunu çocukla paylaşmazsak bu kuru bilgi olur. Aslolan bilginin görgüye dönüşmesidir. Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz.

21'nci yüzyılın beklentisine cevap vermemiz çok mühim. Örneğin Çin'deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum.

Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye'deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım.

Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun inşallah."

50 BİNDEN FAZLA BAŞVURU YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 20 Temmuz'da sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleşen törenle birlikte adayların atama işlemleri yapıldı. Atama sonuçları, Bakanlığın resmi web sitesinden duyruldu.

MEB'in sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurular yoğun ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN ATANAN 4+2 YIL ÇALIŞACAK

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 6- 17 Ağustos 2018 tarihleri aralığında tamamlanacaktır. Daha sonra öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü'ne işlenecektir.

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?