Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ileterek, her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan mevkidaşını aradı
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Mati bölgesinde dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan yangın hala kontrol altına alınamazken ölü sayısı 50'yi geçti. Türkiye Yunanistan'daki felaket için her türlü yardıma hazır olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ileterek, her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.
Etiketler: Yunanistan , Çavusoglu , Dışişleri Bakanı
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