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Çavuşoğlu mevkidaşını aradı

'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Mati bölgesinde dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan yangın hala kontrol altına alınamazken ölü sayısı 50'yi geçti. Türkiye Yunanistan'daki felaket için her türlü yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye Yunanistan için harekete geçti!

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Nikos Koçias'ı arayarak Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ileterek, her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 10:10
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