Kalp-damar hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olarak ilk sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarının tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılırken, bazı hasta gruplarında ameliyat altın standart olarak öne çıkıyor. Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Binali Mavitaş, kalp ameliyatından sonrası iyileşmeyi hızlandıran 8 kural hakkında bilgi verdi.
Kalp ameliyatı olduktan sonra alınacak önlemler
Açık kalp ameliyatı olan hastalar, sağlıklarına kavuşsalar da cerrahi sonrası kaliteli yaşam için bazı kurallara uymaları gerekiyor.
Kalp-damar hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olarak ilk sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarının tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılırken, bazı hasta gruplarında ameliyat altın standart olarak öne çıkıyor. Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Binali Mavitaş, kalp ameliyatından sonrası iyileşmeyi hızlandıran 8 kural hakkında bilgi verdi.
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