Kalp ameliyatı olduktan sonra alınacak önlemler

SİGARAYI BIRAKIN

Kalp-damar hastalıkları, ülkemizde ve dünyada yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunu olarak ilk sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarının tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılırken, bazı hasta gruplarında ameliyat altın standart olarak öne çıkıyor. Memorial Dicle Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Binali Mavitaş, kalp ameliyatından sonrası iyileşmeyi hızlandıran 8 kural hakkında bilgi verdi.Sigara, genel sağlık durumunu bozan en önemli faktörlerin başında gelir. Hastalık veya ameliyat nedeniyle sigarayı bırakan hastaların iyileşmeye yönelik ilk adımı attığı unutulmamalıdır. Hatta sigarayı bırakmakla kalmayıp, sigara içilen ortamlarda bile bulunulmamalıdır.