Kadın kalbi daha hassas

Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Kalp hastalıkları, dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Bu durum, tehlikeyi gözler önüne seriyor. Kalp hastalıkları, kadınları erkeklere oranla daha fazla tehdit ediyor. Medicana International Ankara Hastanesi Kalp Damar ve Ritim Bozuklukları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman, özellikle 55 yaşından genç kadınların risk altında olduğunu söylüyor. "Kalp damar hastalıkları için olan genel risk faktörlerinin anlaşılması ve yönetimi önem olmakla birlikte kadın cinsiyete özel risklerin belirlenmesi bu noktada ön plana çıkmaktadır" bilgisini veriyor.