Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Kalp hastalıkları, dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Bu durum, tehlikeyi gözler önüne seriyor. Kalp hastalıkları, kadınları erkeklere oranla daha fazla tehdit ediyor. Medicana International Ankara Hastanesi Kalp Damar ve Ritim Bozuklukları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Altan Kocaman, özellikle 55 yaşından genç kadınların risk altında olduğunu söylüyor. "Kalp damar hastalıkları için olan genel risk faktörlerinin anlaşılması ve yönetimi önem olmakla birlikte kadın cinsiyete özel risklerin belirlenmesi bu noktada ön plana çıkmaktadır" bilgisini veriyor.
Kadın kalbi daha hassas
Kalp hastalıkları, en çok kadınları tehdit ediyor. Menopozla birlikte risk artıyor. Uzmanlar, ‘Teşhis ve tedavide geç kalınmamalı’ uyarısında bulunuyor
Etiketler: Obezite , Tansiyonu , Kolesterolü , kalp hastalığı , Kalp sağlığı
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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