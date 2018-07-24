Yol Durumu
  1. Şaka gibi!

Havada kuş paniği

Havada kuş paniği
THY'nin dün akşam Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza meydana gelen uçak, 'a acil iniş için izin istedi. Havada birkaç tur atan uçak, 'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktaki yolcular dış hatlardaki bekleme salonuna alındı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR