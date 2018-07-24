THY'nin dün akşam Tiflis-İstanbul seferini yapan uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Motorunda arıza meydana gelen uçak, Trabzon'a acil iniş için izin istedi. Havada birkaç tur atan uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktaki yolcular dış hatlardaki bekleme salonuna alındı.
Havada kuş paniği
Etiketler: THY , Trabzon , Trabzon Havalimanı
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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