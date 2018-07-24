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mat etti

Başarısıyla mat etti
İstanbul'da yaşayan Handenur Şahin (21), SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığıyla dünyaya geldi. 10 yaşında satranca başlayan genç kız, başarılarına başarı ekledi. Şu an Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde mücadele eden, bir yandan da Siyaset Bilimi okuyan Şahin, "Satranç çok güzel bir spor. Özellikle benim gibi kas hastalılarına, omurilik felçlilerine tavsiye ediyorum. Satranç beni hayata bağlıyor, bana güç veriyor" dedi.
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