İstanbul'da yaşayan Handenur Şahin (21), SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığıyla dünyaya geldi. 10 yaşında satranca başlayan genç kız, başarılarına başarı ekledi. Şu an Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde mücadele eden, bir yandan da Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi okuyan Şahin, "Satranç çok güzel bir spor. Özellikle benim gibi kas hastalılarına, omurilik felçlilerine tavsiye ediyorum. Satranç beni hayata bağlıyor, bana güç veriyor" dedi.
Başarısıyla mat etti
Etiketler: Galatasaray Üniversitesi , İstanbul , Başarısıyla
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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