İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar ve kedicikler yalanıyla dolandırdılar.

KEDİCİK YALANI

Dolandırıcılar, Saadet U.'yu arayarak, "Adnan Oktar operasyonunda adınız geçiyor. Oktar sizi "kedicik" diye kaydetmiş. Silah ve para görünüyor" dedi. U., "Hacca gideceğim. Dolandırıcı mısınız? 155'e şikâyet edeceğim" dedi. Dolandırıcılar, "Sizi 155'e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanı telefonu alarak kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar inandırıcı olması için yaşlı kadına da bir parola verdiler. Sahtekarlara inanan Saadet U., verilen adrese gitti. Şüpheliler, U.'nun "bayrak" demesiyle 31 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.