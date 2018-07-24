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ı 'sin' diye dolandırdılar

'da yaşayan , telefon dolandırıcılarının yeni oyununun hedefi oldu. Dolandırıcıların FETÖ ve PKK yalanlarından sonra şimdi de ve leri çıktı.

Yaşlı kadını sen de kediciksin deyip...

'un ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki , telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefon dolandırıcıları bu kez ve ler yalanıyla dolandırdılar.

KEDİCİK YALANI

Dolandırıcılar, Saadet U.'yu arayarak, "Adnan Oktar operasyonunda adınız geçiyor. Oktar sizi "kedicik" diye kaydetmiş. Silah ve para görünüyor" dedi. U., "Hacca gideceğim. Dolandırıcı mısınız? 155'e şikâyet edeceğim" dedi. Dolandırıcılar, "Sizi 155'e aktarıyoruz" diyerek şebekenin diğer elemanı telefonu alarak kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar inandırıcı olması için a da bir parola verdiler. Sahtekarlara inanan Saadet U., verilen adrese gitti. Şüpheliler, U.'nun "bayrak" demesiyle 31 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 10:57
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