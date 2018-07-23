Mersin'in Erdemli İlçesi'nde dün bir bebek sokağa atıldı. Ağlama seslerini duyan vatandaşlar ise polisi ve ambulansı aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri erkek olduğu belirlenen bebeği, hastaneye kaldırdı. Talihsiz yavrunun 3 kilo 200 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı. Hastane personeli tarafından "Umut" adı verilen bebeğin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.
Vicdansızlar
10 günlük bebek sokağa atıldı
Etiketler: Mersin
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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