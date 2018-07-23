Vicdansızlar

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde dün bir bebek sokağa atıldı. Ağlama seslerini duyan vatandaşlar ise polisi ve ambulansı aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri erkek olduğu belirlenen bebeği, hastaneye kaldırdı. Talihsiz yavrunun 3 kilo 200 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı. Hastane personeli tarafından "Umut" adı verilen bebeğin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.