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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 YKS sonuçları

30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde tarafından yapılan sonuçları tüm öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Üç ayrı oturumdan oluşan YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlendi. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçları ais.ösym.gov.tr adresinden online olarak öğrenilebilecek. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? hesaplaması nasıl olacak? Puan hesaplamaları nasıl gerçekleştirilecek? Merak edilen tüm bu soruların cevapları yazımızda....




YKS sonuçları için üniversite adayları gün saymaya başladı. ÖSYM; milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçlarının tarihini kesin olarak duyurdu.YKS sonuçlarının ardından gözler tercihlere çevirilecek, peki ama YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından sonuç için verilen tarih...

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 05:06
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