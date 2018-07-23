YKS sonuçları için üniversite adayları gün saymaya başladı. ÖSYM; milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçlarının tarihini kesin olarak duyurdu.YKS sonuçlarının ardından gözler tercihlere çevirilecek, peki ama YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından sonuç için verilen tarih...
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