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Üstü açık asayiş

Üstü açık asayiş
'da yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için 'ye geldi. Burada üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'ya dönüşünde resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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