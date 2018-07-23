Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için Türkiye'ye geldi. Burada üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya'ya dönüşünde resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Üstü açık asayiş
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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