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Son dakika: 'da korkutan !

'da bir sesi yankılandı. Valilik ve emniyet kaynakları, meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.

Ankarada korkutan patlama!

genelinde duyulan sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Sesin kaynağı henüz tespit edilemedi.

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 15:11
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