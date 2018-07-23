Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Edirne'nin Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.