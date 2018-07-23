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Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Edirne'nin Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor...

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Edirne'nin Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 18:40
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