Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Edirne'nin Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
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