Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından alınan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 20 Temmuz Cuma günü sona ermişti. Adaylar heyecanla atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 24 Temmuz (yarın) duyurulacak. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. Sonuçların saat kaçta erişiem açılacağı ise henüz netleşmedi.