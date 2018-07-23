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MEB o tarihi açıkladı! Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları yapıldı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapan binlerce aday için kritik gün geldi. Öğretmen olmak isteyen adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek habere çevirdi. Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları belli oldu mu? gibi aramalar yapan adaylar beklemeye başladı.

MEB o tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından alınan Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 20 Temmuz Cuma günü sona ermişti. Adaylar heyecanla atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB'den yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 24 Temmuz (yarın) duyurulacak. Atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. Sonuçların saat kaçta erişiem açılacağı ise henüz netleşmedi.

  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 14:56
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