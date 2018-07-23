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Şeker cinselliği etkiler mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Şeker cinselliği etkiler mi?

46 yaşındayım, şeker tanısı konuldu. Cinsel hayatımın normal olması için nelere dikkat etmeliyim?

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 08:33
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