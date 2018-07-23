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soru ve cevapları yayınlandı mı? 2018 KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce memur adayı dün 'ye girdi. Sınavın ardından herkes doğru ve yanlışlarını öğrenmek için sınav soru ve cevaplarına ulaşmaya çalıştı. Peki ama KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS 2018 soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS 2018 ile ilgili detaylar...

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

sınavının ardından memur olma hayali kuran adaylar sınav sonucunu beklemeye başladı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için soru ve cevapları bulmaya çalışan adaylar internet üzerinden KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır? gibi sorularına cevap aramaya başladı. İşte KPSS 2018 ile ilgili ayrıntılar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

​​Sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmasa da bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Hedeflerine ulaşmak için sınavda ter döken bireylerin sınav sonuçlarının açıklanması konusunda tarafından açıklama yapılmıştı. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

​Hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla sınava giren bireyler kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınavda yaptığı net sayısına göre puanları hesaplanacak olan bireyler için KPSS lisans puan hesaplama işlemini diğer sayfadan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz;

55 NET > 70 PUAN
62 NET > 75 PUAN
72 NET > 80 PUAN
84 NET > 85 PUAN
91 NET > 90 PUAN

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 08:44
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