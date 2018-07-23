KPSS sınavının ardından memur olma hayali kuran adaylar sınav sonucunu beklemeye başladı. Sınav sonuçlarını öğrenmek için soru ve cevapları bulmaya çalışan adaylar internet üzerinden KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır? gibi sorularına cevap aramaya başladı. İşte KPSS 2018 ile ilgili ayrıntılar...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

​​Sınav soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmasa da bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Hedeflerine ulaşmak için sınavda ter döken bireylerin sınav sonuçlarının açıklanması konusunda ÖSYM tarafından açıklama yapılmıştı. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

​Hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla sınava giren bireyler kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sınavda yaptığı net sayısına göre puanları hesaplanacak olan bireyler için KPSS lisans puan hesaplama işlemini diğer sayfadan hızlı bir şekilde yapabilirsiniz;

55 NET > 70 PUAN

62 NET > 75 PUAN

72 NET > 80 PUAN

84 NET > 85 PUAN

91 NET > 90 PUAN