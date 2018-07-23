Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Özellikle dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan sonra yeni haftanın hava durumu da merak edilmeye başlandı. Temmuz ayında etkili olan sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek. Bugün yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış kendini gösterecek.
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (23 Temmuz 2018 hava durumu)
İstanbul'da dün etkili olan yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin son dakika tahminlerini de yayınlandı. Peki ama 23 Temmuz haftasında Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? İşte Meteoroloji'nin son uyarıları...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.