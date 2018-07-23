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'den son dakika uyarısı! (23 Temmuz 2018 )

İstanbul'da dün etkili olan yağışın ardından Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin son dakika tahminlerini de yayınlandı. Peki ama 23 Temmuz haftasında Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? İşte Meteoroloji'nin son uyarıları...

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Özellikle dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan sonra yeni haftanın hava durumu da merak edilmeye başlandı. Temmuz ayında etkili olan sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek. Bugün yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış kendini gösterecek.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 07:44
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