Mesut Özil konusunda yapılan yorumlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, gerilimin artır��lmaması gerektiğini söyledi. NTV'de Sporun Not Defteri adlı programda konuşan Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen şunları söyledi:
Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil açıklaması
Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in bu kararını usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.
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