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  1. 'İyi'ce karıştı!

'den açıklaması

Almanya Milli Takımı'nı bırakan 'in bu kararını usta spor yorumcusu değerlendirdi.

Mesut Özil konusunda yapılan yorumlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Rıdvan Dilmen, gerilimin artır��lmaması gerektiğini söyledi. NTV'de Sporun Not Defteri adlı programda konuşan Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 14:06
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