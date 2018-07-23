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Kahvaltı hazırlarken evini yılanlar bastı!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte bazı kırsal mahallelerde ve ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği yaşanıyor.

Kahvaltı hazırlarken evini yılanlar bastı!

İlçedeki kırsal mahallelerde hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Tosya'da daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları şüphesi ile sürekli itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduklarını ifade etti.

  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 14:31
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