Dün yapılan çalıştay sırasında İyi Parti iyice karıştı. Çalıştayda yumruklar havada uçuştu, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve eski İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı olan Osman Ertürk Özel saldırıya uğradı. Genel Başkan Meral Akşener, parti divanı ve tüm kurucular kurulu üyelerinin bulunduğu ortamda henüz kim olduğu bilinmeyen bir şahıs Özel'e yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Özel'in burnu kırılırken hastaneye kaldırıldı.





HASTANEYE KİMSE GİTMEDİ

Osman Ertürk Özel'in hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmasının ardından hastaneye parti bünyesinden sadece birkaç kişinin gitmesi dikkat çekti. Özel'e kimse destek olmazken, parti içerisinde bu durum krize neden oldu. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi olan Fatih Eryılmaz yaşanan durum nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Eryılmaz twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda "birilerinin sahiplendiği çakallar" ve "mafyöz çakal" sözleri dikkat çekti. Eryılmaz'ın bu sözleri İyi Parti içerisindeki yapılaşmanın nasıl bir durumda olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

AKŞENER İSTİFA ETTİ

​Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Meral Akşener parti genel başkanlığı görevini bırakarak olağanüstü kongre kararı aldı. Parti idaresine hakim olamayan Akşener'in yaşananlar sonrası çalıştay sırasında kendisini bir odaya kapattığı ve bu odadan saatlerce çıkmadığı iddia edildi.

SALDIRIYI DOĞRULADI

Saldırıya uğrayan Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iddiaları reddetmeyerek saldırıyı doğruladı.