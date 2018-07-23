Organize cinayet

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesini ziyarete giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir sırra kadem bastı. 18 gün sonra da cesedine ulaşıldı. Talihsiz yavrunun açlıktan öldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Leyla Aydemir cinayetinin çözülmesi için dosyaya müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk ise korkunç olayla ilgili açıklama yaptı:
'DELİLLER KARARTILDI'
"Edindiğim tecrübe üzerinde değerlendirmemi yapıyorum. 18 gün boyunca bir yerden bir yere kapatılıp o kızın alıkonulduğu, sonra açlıktan ve susuzluktan öldüğü, 300 metre uzaklıkta kıyafetlerinin delilleri karartmak üzere çıkartıldığı hadisesini bir kişiye mal edilemeyeceğini düşünüyorum. Ben bu olayın organizasyon olduğu kanaatindeyim. Bu cinayet bir kişiyle asla sınırlı olamaz..."
BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADE
Tokat Turhal'da 12 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan küçük kızın gözaltında bulunan babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
'DELİLLER KARARTILDI'
"Edindiğim tecrübe üzerinde değerlendirmemi yapıyorum. 18 gün boyunca bir yerden bir yere kapatılıp o kızın alıkonulduğu, sonra açlıktan ve susuzluktan öldüğü, 300 metre uzaklıkta kıyafetlerinin delilleri karartmak üzere çıkartıldığı hadisesini bir kişiye mal edilemeyeceğini düşünüyorum. Ben bu olayın organizasyon olduğu kanaatindeyim. Bu cinayet bir kişiyle asla sınırlı olamaz..."
BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADE
Tokat Turhal'da 12 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan küçük kızın gözaltında bulunan babası Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
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