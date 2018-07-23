Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den İstanbul, Marmara ve Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde kritik uyarılar geldi. Yurt genelinde yarından itibaren özellikle kıyı kesimlerde etkili olacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde İstanbul genelinde de kuvvetli yağış bekleniyor... İşte Meteoroloji'den yapılan kritik uyarılar ve hava durumu tahminleri...
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