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'den , Marmara ve Trakya'da uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde kritik uyarılar geldi. Yurt genelinde yarından itibaren özellikle kıyı kesimlerde etkili olacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Edirne, ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde genelinde de bekleniyor... İşte Meteoroloji'den yapılan kritik uyarılar ve tahminleri...




Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 22:36
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