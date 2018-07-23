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da bir bardak suyu yetiyor...

Yaz aylarında sevilerek tüketilen sebze yemeklerinden biri olan nın birçok hastalığa da faydası vardır. İşte duyunca evinizden eksik etmeyeceğiniz bamyanın faydaları...

Günlük tüketilen 100 gram bamya vücudun ihtiyacı olan folik asit miktarının yüzde 20'sini karşılar. Bamya lif, demir, magnezyum, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengindir.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 21:59
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