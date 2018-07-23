Günlük tüketilen 100 gram bamya vücudun ihtiyacı olan folik asit miktarının yüzde 20'sini karşılar. Bamya lif, demir, magnezyum, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengindir.
Günlük tüketilen 100 gram bamya vücudun ihtiyacı olan folik asit miktarının yüzde 20'sini karşılar. Bamya lif, demir, magnezyum, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengindir.
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