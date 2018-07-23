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Tiyatro oyuncusu 'a in çarptığı anlar kamerada

Tiyatro ve dizi oyuncusu 'a in çarptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü! O anlar kamerada

Tiyatro ve dizi oyuncusu , Sakarya'nın Sapanca ilçesinde in çarpması sonucu yaralandı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan oyuncun geçirdiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kaza anı olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.




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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 10:14
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