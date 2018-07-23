2018 günlük burç yorumları nelerdir?

GÜNE istekli başlayacaksınız ve duygularınız yüksek olacak. Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz ve kafanız karışabilir. Fakat aynı zamanda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bugün tekliflerin yanı sıra beklemediğiniz kişilerin iltifatları da şaşırtıcı olacak ve kendinize olan güveniniz artacak. Ancak sözlerinize özen gösterin ve aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha düşünün..