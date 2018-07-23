GÜNE istekli başlayacaksınız ve duygularınız yüksek olacak. Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz ve kafanız karışabilir. Fakat aynı zamanda kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bugün tekliflerin yanı sıra beklemediğiniz kişilerin iltifatları da şaşırtıcı olacak ve kendinize olan güveniniz artacak. Ancak sözlerinize özen gösterin ve aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha düşünün..
2018 günlük burç yorumları nelerdir?
Ay, bugün Yay burcunda olacak. Bugün iletişimlerimizde yapıcı ve uzlaşmacı taraf olmaya gayret gösterdiğimiz bir gün olacak. Bugün kendimizi oldukça neşeli, hevesli ve heyecanlı hissedebiliriz. İşte günlük burç yorumlarınız...
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