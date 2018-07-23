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Helal olsun

Helal olsun
Nusr-et markasının kurucusu Nusret Gökçe, dünyaya ün saldı. Etiler, Ankara Kavaklıdere, Bodrum Yalıkavak, Dubai, Doha, Miami ve New York'tan sonra turistlerin vazgeçilmez mekanı Kapalıçarşı'da şube açtı. Tuzlama haraketiyle hafızalara yerleşen Gökçe, örnek bir davdanışa imza attı. Dünyaca ünlü işletmeci Gökçe, Kapalıçarşı'daki mekanının önünde çalışan belediye işçilerine büyük büyük jest yaptı. Çalışmaktan yorgun düşen işçilere hamburger ve patates dağıttı. Gökçe, bu anları, Instagram hesabından, "Afiyet olsun" notuyla paylaştı.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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