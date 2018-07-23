Helal olsun

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markasının kurucusu Nusret Gökçe,
dünyaya ün saldı. Etiler, Ankara Kavaklıdere, Bodrum Yalıkavak, Dubai, Doha, Miami ve New York
'tan
sonra turistlerin
vazgeçilmez mekanı Kapalıçarşı
'da
şube açtı. Tuzlama
haraketiyle hafızalara
yerleşen Gökçe, örnek
bir davdanışa imza
attı. Dünyaca ünlü
işletmeci Gökçe, Kapalıçarşı'daki mekanının önünde çalışan belediye işçilerine büyük büyük jest yaptı.
Çalışmaktan yorgun
düşen işçilere
hamburger ve patates
dağıttı. Gökçe, bu
anları, Instagram
hesabından, "Afiyet olsun"
notuyla
paylaştı.
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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