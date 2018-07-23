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Bel sını önlemenin yolları!

Bel ve boyun ları yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. tatilde bel ve boyun sağlığı için almamız gereken 8 önlemi anlattı, önemli önerilerde bulundu


Tüm yıl boyunca özlemle beklediğimiz yaz mevsimi nihayet geldi. Kimimiz soluğu tatil mekanlarında alırken, kimimiz de planlarını yaptı, heyecanlı bir bekleyiş içinde. Ancak dikkat! Sıkça yaptığımız hatalı davranışlar bel veya boynumuzda ciddi sorunlar oluşturarak tatilimizi kabusa dönüştürebiliyor. Dolayısıyla kas spazmı, sinir sıkışması, tendon yırtığı, bel ve boyun kırığı ya da fıtığı gibi birçok sorunu önlemek için koruyucu tedbirler almamız şart.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 20:43
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