ÖNCE TEMİZLİK

Cilt bakımının ilk maddesi cildin her daim temiz tutulmasıdır. Makyaj yapmıyorsanız dahi gün içerisinde cilt birçok faktörden dolayı kirlenir. Bu sebepten her akşam cilt mutlaka temizlenmelidir. Nasıl ki eve geldiğinizde ellerinizi sabunlayıp yıkıyorsanız, cildinize de her zaman aynı hassasiyeti göstermeniz gerekiyor. Akşam cilt temizliğinin yanı sıra sabah uyandığınızda da cildinizi temizlemelisiniz. Çoğu insan gece temizlediği için sabah gerek olmadığını savunur, ancak bu oldukça yanlış bir düşüncedir. Sabah ve akşam temizleme işlemini uygularken illaki kimyasal piyasa ürünleri şart değildir.

Temizleme jellerine muadil olarak evde hazırlayabileceğiniz basit bir tarif bulunuyor. Yarım limonun suyu, yüzünüzü temizlemeye büyük ölçüde yardımcı olur. Eğer hassas bir cilt yapınız varsa, limon suyunun içine bal ekleyerek içeriğini yumuşatabilirsiniz. Karışımı pamuk yardımıyla cildinize hafifçe bastırarak sürün. Bu bakım yöntemi cildinizi ferahlatabilecek ve canlandırabilecektir.

DOĞAL PEELİNG

Peelingin amacı ciltteki ölü deriyi atarak parlak bir görünüme kavuşturmaktır. Bunun için kullanabileceğiniz ürün ise her evde bulunan toz şekerdir. 2 tatlı kaşığı toz şekere bir miktar zeytinyağı gezdirerek elde ettiğiniz karışımı elinizle cildinize uygulayabilirsiniz. Bu işlem sırasında cildinizi çok yormadan hafifçe bastırmanız önemli. Toz şekerin taneleri cildinizi canlandırırken zeytinyağı kaybedilen nemi sağlayacaktır. Eğer çok kuru bir cilde sahipseniz peeling uygulamasını çok sık yapmamanızı tavsiye ederiz.

SALATALIKTAN GELEN MUCİZE

Bilindiği gibi salatalık su oranı çok yüksek bir besindir. Lezzetinin yanında, inanılmaz derecede sağlıklı bir bakım ürünü olarak da kullanılabilmektedir. Salatalığın suyunu sıkıp bir pamuk yardımıyla cildinizi temizleyerek nemlendirebilirsiniz. Bunun yanında suyunu tamamen çıkarmak yerine salatalığı rendeleyip püre haline getirebilir, yüzünüze maske olarak sürüp 10 dakika bekledikten sonra suyla temizleyebilirsiniz. Salatalık içerdiği vitaminler sayesinde cildinize taze bir görünüm sağlayacak ve gereken nemi geri kazandıracak.

BAL VE TARÇIN

Bal ve tarçın bir araya geldiklerinde inanılmaz bir cilt bakım ürünü oluşturur. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı bala bir miktar toz tarçın ekleyin, iyice karıştırıp temizlenmiş yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 10 dakika yüzünüzde bekleyen karışımı ılık su ile yavaşça temizleyin. İlk seferde bile cildinizin pamuk gibi olduğunu ve düzenli yaptığınızda yüzünüzdeki sivilcelerin iyileşmeye başladığını göreceksiniz.