Dolap Osman!

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde fıkraları aratmayan bir olay gerçekleşti. Askerden izne gelen Osman A. (21), anne babası evden çıkan 18 yaşındaki kız arkadaşı Gamze Y.'nin evine gitti. Evde kimse olmadığı için rahat rahat sohbet eden ikili, kapı zili çalınca panikledi. Kapıda anne-babasının beklediğini gören genç kız, sevgilisini saklamak için harekete geçti. Osman A., kız arkadaşının babasına yakalanmamak için Gamze Y.'nin odasındaki elbise dolabına gizlendi. Ardından baba Faruk Y., eşiyle birlikte içeri girdi. Bir süre sonra Gamze Y.'yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi. Kızının odasında arama yapan baba, dolabı açınca şoka girdi. Dolabın içinde Osman A.'yı yakalayan baba, öfkelendi. Baba ve genç adam arasında başlayan tartışma şiddetlendi. Osman A.'yı tartaklayan baba, durumu polise haber verdi. Polisin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından ortam sakinleşti. Gamze Y.'nin babası ve sevgilisi, Emniyet'te ifade verdi.
Askerden izne gelip sevgilisinin evine giden Osman A., sevgilisinin babasına bu dolapta saklanırken yakalandı.
'YARDIM ETMEK İÇİN EVE GİRDİM'
Baba Faruk Y. " 18 yaşında olan kızımın odasında bir erkek görünce ne yapacağımı bilemedim" dedi. Osman A. ise kız arkadaşına yardım etmek için eve gittiğini, kısa süreli eve girdiği anda Gamze G.'nin ailesinin eve geldiğini ve bunun üzerine dolaba saklandığını söyledi.
Askerden izne gelip sevgilisinin evine giden Osman A., sevgilisinin babasına bu dolapta saklanırken yakalandı.
'YARDIM ETMEK İÇİN EVE GİRDİM'
Baba Faruk Y. " 18 yaşında olan kızımın odasında bir erkek görünce ne yapacağımı bilemedim" dedi. Osman A. ise kız arkadaşına yardım etmek için eve gittiğini, kısa süreli eve girdiği anda Gamze G.'nin ailesinin eve geldiğini ve bunun üzerine dolaba saklandığını söyledi.
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