Dolap Osman!

Kepez İlçesi'nde fıkraları aratmayan bir olay gerçekleşti. Askerden izne gelen, anne babası evden çıkan 18 yaşındaki kız arkadaşı'nin evine gitti. Evde kimse olmadığı için rahat rahat sohbet eden ikili, kapı zili çalınca panikledi. Kapıda anne-babasının beklediğini gören genç kız, sevgilisini saklamak için harekete geçti.Ardından baba Faruk Y., eşiyle birlikte içeri girdi. Bir süre sonra Gamze Y.'yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızınınşüphelendi. Kızının odasında arama yapan baba, dolabı açınca şoka girdi. Dolabın içinde Osman A.'yı yakalayan baba, öfkelendi.Osman A.'yı tartaklayan baba, durumu polise haber verdi.Askerden izne gelip sevgilisinin evine giden Osman A., sevgilisinin babasına bu dolapta saklanırken yakalandı.Baba Faruk Y. " 18 yaşında olan kızımın odasında bir erkek görünce ne yapacağımı bilemedim" dedi. Osman A. ise kız arkadaşına yardım etmek için eve gittiğini, kısa süreli eve girdiği anda Gamze G.'nin ailesinin eve geldiğini ve bunun üzerine dolaba saklandığını söyledi.