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’de Maraş dondurması satışı patladı

Çin’de Maraş dondurması satışı patladı
Çin'de yaşayan Yang Tao, geçen yıl Samet Denizdolduran ile evlendi. Bu sayede Maraş dondurmasını keşfetti. 5 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'den gemilerle gönderilen dondurmaları 'de satmaya karar verdi. Maraş dondurması satışına başlayan Yang Too, Türk dondurmasını Çinliler'e sevdirdi. Tao, son yıllarda Çinlilerin Türklere karşı artan sevgisini fırsata dönüştürmek için sattığı dondurmaların üzerine Türk bayrağı eklettirdi. Tao, "Türk bayrağını koyduktan sonra bizim yıllık satışımız 23 tondan 55 tona yükseldi" dedi.
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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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