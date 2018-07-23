Çin'de yaşayan Yang Tao, geçen yıl Kahramanmaraşlı Samet Denizdolduran ile evlendi. Bu sayede Maraş dondurmasını keşfetti. 5 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'den gemilerle gönderilen dondurmaları Çin'de satmaya karar verdi. Maraş dondurması satışına başlayan Yang Too, Türk dondurmasını Çinliler'e sevdirdi. Tao, son yıllarda Çinlilerin Türklere karşı artan sevgisini fırsata dönüştürmek için sattığı dondurmaların üzerine Türk bayrağı eklettirdi. Tao, "Türk bayrağını koyduktan sonra bizim yıllık satışımız 23 tondan 55 tona yükseldi" dedi.
Çin’de Maraş dondurması satışı patladı
Etiketler: Kahramanmaraş , Çin , Türkiye
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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