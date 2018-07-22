Uyku apnesi kalbi tüketir

Baş ağrısı, ağız kuruluğu, yorgunluk... Tüm bunlar uyku apnesinin belirtilerini oluşturuyor. Sık görülen bir uyku bozukluğu nedeni olan uyku apnesinde solunum durması da görülüyor. Tedavi edilmediğinde kalp ve beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Hayal Ergin Toktaş, uyku apnesiyle ilgili şu bilgileri veriyor...
KALP VE BEYNİ BİTİRİR
Uyku apnesi, horlama, uykuda nefes durması, gündüz aşırı uyku hali, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, hipertansiyon, insülin direnci gibi sorunlara neden oluyor. Cinsel isteksizliğe neden olup çiftlerin mutluluğunu da engelliyor.
TERLİYORSAN DİKKAT!
Uyku apnesi, erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Geceleri baş boyun bölgelerinde terleme ve sık tuvalete kalkma durumlarında uyku apnesinden şüphelenilmesi gerekiyor.
UYKUDA NEFES DURUR
Uyku apnesi gece uykusunda solunum düzensizliğine ve çok gürültülü horlamalara neden oluyor. Sık sık ve uzun süreli olarak nefes durma problemi de yaşanıyor. Uyku boyunca birçok kez bir dakikaya kadar ulaşan solunum durmaları görülüyor.
KİLODAN KURTULUN
Uyku testinin sonucuna göre uyku apnesinin derecesi belirleniyor. Ve tedavi planlanıyor. Kişinin uyku apne derecesine bağlı olarak "Pozitif Hava Basıncı-PAP" cihazları ile ya da gibi kulak burun boğaz doktorları tarafından uygulanan cerrahi yöntemler ile tedavi sağlanabiliyor. Öte yandan hastalara kilo vermesi, sigarayı bırakması öneriliyor.
NEDEN OLUR?
Uyku apnesi, boğazdaki kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesi ile oluşuyor. Fazla kilolu olmak, büyük bademciklere ve geniz etine sahip olmak da uyku apnesine neden olabiliyor. Uyku apnesi sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da görülebiliyor.
BELİRTİLERİ NEDİR?
Uykuda sırasında huzursuzluk,
Horlama,
Terleme,
Sık sık idrara kalkma,
Ağız kuruluğu,
Reflü,
Tanıklı olarak solunum durmaları...
KALP VE BEYNİ BİTİRİR
Uyku apnesi, horlama, uykuda nefes durması, gündüz aşırı uyku hali, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, hipertansiyon, insülin direnci gibi sorunlara neden oluyor. Cinsel isteksizliğe neden olup çiftlerin mutluluğunu da engelliyor.
TERLİYORSAN DİKKAT!
Uyku apnesi, erkeklerde kadınlara oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Geceleri baş boyun bölgelerinde terleme ve sık tuvalete kalkma durumlarında uyku apnesinden şüphelenilmesi gerekiyor.
UYKUDA NEFES DURUR
Uyku apnesi gece uykusunda solunum düzensizliğine ve çok gürültülü horlamalara neden oluyor. Sık sık ve uzun süreli olarak nefes durma problemi de yaşanıyor. Uyku boyunca birçok kez bir dakikaya kadar ulaşan solunum durmaları görülüyor.
KİLODAN KURTULUN
Uyku testinin sonucuna göre uyku apnesinin derecesi belirleniyor. Ve tedavi planlanıyor. Kişinin uyku apne derecesine bağlı olarak "Pozitif Hava Basıncı-PAP" cihazları ile ya da gibi kulak burun boğaz doktorları tarafından uygulanan cerrahi yöntemler ile tedavi sağlanabiliyor. Öte yandan hastalara kilo vermesi, sigarayı bırakması öneriliyor.
NEDEN OLUR?
Uyku apnesi, boğazdaki kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesi ile oluşuyor. Fazla kilolu olmak, büyük bademciklere ve geniz etine sahip olmak da uyku apnesine neden olabiliyor. Uyku apnesi sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da görülebiliyor.
BELİRTİLERİ NEDİR?
Uykuda sırasında huzursuzluk,
Horlama,
Terleme,
Sık sık idrara kalkma,
Ağız kuruluğu,
Reflü,
Tanıklı olarak solunum durmaları...
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