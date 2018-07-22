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'Şaft'ımız dağıldı

Oyun oynarken kazağını traktör ile yem karma makinesi arasındaki şafta kaptıran çocuk, feci şekilde hayatını kaybetti.

Şaftımız dağıldı
Konya'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Akasma Sokak üzerinde iddiaya göre bir çiftlikte çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Ali El Muhamammed, oynarken çalışan traktörün yanına geldi. Bu sırada çocuğun kazağı traktör ile yem karma makinesi arasında bulunan şafta takıldı. Kafasını şafta çarpan Ali El Muhammed ağır yaralandı. Babası İbrahim El Muhammed tarafından traktör altından çıkartılan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu El Muhammed'in öldüğünü saptadı. Çocuğunun öldüğünü öğrenen baba İbrahim ve anne Vahide El Muhammed gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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