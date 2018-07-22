Engelsiz Ahmet

ABD'de öğretmenlik yapan görme engelli Ahmet Üstünel, kano ile Beykoz'dan Sarıyer'e geçti. Cesareti ve azmiyle herkesi yüreklendirdi. İstanbul Boğazı'nı geçip Asya'dan Avrupa kıtasına ulaşan Üstünel'in sevinci, görülmeye değerdi. Mutluluğunu eşi ile paylaşan genç öğretmen, "Özellikle görme engelliler için konuşuyorum, suya erişimimiz çok az. Su sporlarını tanıtmak, sevdirmek, meraklı olan arkadaşları cesaretlendirmek... Teknolojilerimiz de iyi çalıştı. Navigasyon sistemimiz var. A noktasından B noktasına işaretliyoruz, beni otopilot gibi düşünün o noktalar arasında bir çizgide tutuyor o cihaz" dedi.
Görme engelli Ahmet Üstünel, kano ile boğazdan geçişini tamamladı. Mutluluğunu eşi ve arkadaşlarıyla paylaştı.
Görme engelli Ahmet Üstünel, kano ile boğazdan geçişini tamamladı. Mutluluğunu eşi ve arkadaşlarıyla paylaştı.
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