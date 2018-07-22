Bağırsakların ilacı "Karpuz"

Yazın en sevilen meyvelerinin başında karpuz geliyor. Bir porsiyonu 50-60 kalori olan bu meyve, hem serinlik veriyor, hem tatlı ihtiyacını gideriyor. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, karpuzun alınması gereken miktarın kişiden kişiye değiştiğini söylüyor. Günde 2-3 porsiyon karpuz tüketilebileceğini belirtiyor. Ancak içeriğindeki meyve şekeri nedeniyle diyabet hastalarının ölçülü tüketmeleri tavsiye ediliyor. Diyabetli kişilerin karpuz tüketecekleri zaman porsiyona dikkat etmesi, 1 öğünde 1 porsiyondan fazla tüketmemesi gerekiyor. Karpuz ayrıca, içeriğindeki likopen ile kalp hastalıklarından koruyor. Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostat hastalığına yakalanmayı engelliyor.
KALBİ GÜÇLENDİRİR
Dyt. Güzel, karpuzun diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Günlük meyve ihtiyacını karşılar.
Lif içerdiği için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Su içerdiği için günlük tüketmemiz gereken sıvı ihtiyacını karşılar.
Kalp hastalıkları, kalp krizi ve bazı kanser türlerine (özellikle prostat) karşı koruyucudur.
C vitamini içeriği ile hastalıklara karşı koruyucu en iyi antioksidan vitaminlerden biridir.
Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.
KALBİ GÜÇLENDİRİR
Dyt. Güzel, karpuzun diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Günlük meyve ihtiyacını karşılar.
Lif içerdiği için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
Su içerdiği için günlük tüketmemiz gereken sıvı ihtiyacını karşılar.
Kalp hastalıkları, kalp krizi ve bazı kanser türlerine (özellikle prostat) karşı koruyucudur.
C vitamini içeriği ile hastalıklara karşı koruyucu en iyi antioksidan vitaminlerden biridir.
Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.
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