Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastaların beslenmelerine ve kilolarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Son yapılan araştırma ise tehlikeyi gözler önüne seriyor. Buna göre diyabet, kansere yakalanma riskini artırıyor. 'Diabetologia' dergisinde yayınlanan araştırmaya göre diyabetli kadınlarda kanser, erkeklere oranda yüzde 6 daha fazla görülüyor. Diyabetli kadınlarda, daha çok ağız ve mide kanseri ile lösemi ortaya çıkıyor. Diyabetli erkeklerde ise kanser, karaciğeri vuruyor!
Diyabet kadınların ömründen çalıyor
Etiketler: kanser
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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