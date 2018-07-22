Güzelleşmek uğruna kuaföre giden kadının başına gelenler, şaşkınlık yarattı! Dehşete düşüren olay, Manisa'nın Salihli İlçesi'nde yaşandı. 38 yaşındaki Raşiye Emek, saçlarını boyatmak için evinin yakınlarındaki bir dükkanın kapısını çaldı. İddiaya göre genç kadının saçına önce renk açma işlemi, sonra da boya yapıldı. Ancak boyanın ardından Emek'in saçının bir kısmı yandı, bir kısmı da köklerinden koparak dökülmeye başladı! Gördüğü manzara karşısında şoka giren Emek, kuaförden çıkıp soluğu karakolda aldı.
5 KEZ TEKRARLADI...
Kuaför hakkında şikayetçi olan talihsiz kadın, "Kuaför platin paket atmaya başladı. Baktı açılmıyor, tam 5 kez oriel açıcı kullanarak saçımı bu hale getirdi. Saçlarım mor rengine alıp, bu hale geldi. Saçlarım tek tek kopmaya başladı" ifadesini kullandı.
5 KEZ TEKRARLADI...
Kuaför hakkında şikayetçi olan talihsiz kadın, "Kuaför platin paket atmaya başladı. Baktı açılmıyor, tam 5 kez oriel açıcı kullanarak saçımı bu hale getirdi. Saçlarım mor rengine alıp, bu hale geldi. Saçlarım tek tek kopmaya başladı" ifadesini kullandı.
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