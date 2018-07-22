Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyi, babası, yengesi ve 2 yeğenini silahla vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğerli köyünde oturan ve S.A, ağabeyi, babası, yengesi ve 2 yeğenini henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen S.A. hastaneye kaldırıldı.