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'da aile katliamı!

Besni'de cinnet geçiren bir şahıs ağabeyini, babasını, yengesini ve iki yeğenini öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

Adıyamanda aile katliamı!

'ın Besni ilçesinde ağabeyi, babası, yengesi ve 2 yeğenini silahla vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğerli köyünde oturan ve S.A, ağabeyi, babası, yengesi ve 2 yeğenini henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen S.A. hastaneye kaldırıldı.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 12:07
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