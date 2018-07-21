Kıyanbirader!

Eşya kavgası cinayetle bitti. Olay dün Konya'da meydana geldi. Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in (36) evine gitti. Ağabeyi ve eşi ile tartışmaya başladı. Genç adam, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Annelerinin ölümünden habersiz, çocukların evlerinin önünde birbirlerine sarılarak beklemeleri ise yürek burktu.
'AĞABEYİM HIRSIZ'
Polis, Abdulbasid El Muhammed'i kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli, "Son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Ağabeyimin evine gittim. Ben, 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. Tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Bıçağı nona doğru salladım" dedi.
'AĞABEYİM HIRSIZ'
Polis, Abdulbasid El Muhammed'i kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli, "Son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Ağabeyimin evine gittim. Ben, 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. Tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Bıçağı nona doğru salladım" dedi.
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