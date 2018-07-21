Yol Durumu
  1. 'GO'rkunç
  2. Direk dehşet!

Kıyanbirader!

’da Suriyeli genç, kendisine tokat atan 8 aylık hamile yengesini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın ve karındaki bebeği kurtarılamadı

Kıyanbirader!
Eşya kavgası cinayetle bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in (36) evine gitti. Ağabeyi ve eşi ile tartışmaya başladı. Genç adam, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Annelerinin ölümünden habersiz, çocukların evlerinin önünde birbirlerine sarılarak beklemeleri ise yürek burktu.



'AĞABEYİM HIRSIZ'
Polis, 'i kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheli, "Son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Ağabeyimin evine gittim. Ben, 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. Tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Bıçağı nona doğru salladım" dedi.
Etiketler: ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR