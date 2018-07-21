‘Ayıplı ev’ için dava açılabilir

600 bin TL'ye ev aldım. Ancak evde birçok sorun çıktı. 'Ayıplı mal' diyerek dava açabilir miyim?
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, "ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar", ayıplı mal olarak kabul edilir. Bahsettiğiniz ayıplar, daireyi kullandıkça sonradan ortaya çıktığına göre bu ayıplar "gizli ayıptır" ve 5 yıl içinde dava açabilirsiniz. Fakat satılan konutun ayıbı tüketiciden, satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zaman aşımı işlemez. 5 yıl geçmiş olsa bile dava açabilirsiniz. Ödediğiniz bedeli geri alarak sözleşmeyi feshetmeyi, bu konutun iade edilerek yerine aynı nitelikte ayıpsız bir konutun teslimini, ya da meydana gelen ayıpların ücretsiz bir şekilde onarılmasını talep edebilirsiniz.
Dava açmadan önce tespit yaptırmanızı ve satıcıya durumu ihbar etmenizi öneririm.
MAL BEYANINDA BULUNDUĞUNUZ AN CEZA ORTADAN KALKAR
Bir dava nedeniyle mal beyanında bulunmam gerekiyordu ama bulunamadım. Hapse gireceğimi söylediler. Ne yapmam gerekiyor. Hapse girmek istemiyorum. Lütfen bana yol gösterin?
İCRA İflas Kanunu'nun 76. Maddesi; "Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez" şeklindedir. Mal beyanında bulunmamanın cezası vardır fakat bu ceza, "tazyik hapsi" niteliğinde olduğundan mal beyanında bulunduğunuz an ceza düşer.
Hakkınızda bu şekilde bir dava açılmışsa, gidip mal beyanında bulunur bunu da dava dosyasına sunarsanız davanız düşecektir. Dava bittiyse ve ceza kesinleştiyse dahi mal beyanında bulunduğunuz an bu ceza kaldırılmaktadır.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, "ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar", ayıplı mal olarak kabul edilir. Bahsettiğiniz ayıplar, daireyi kullandıkça sonradan ortaya çıktığına göre bu ayıplar "gizli ayıptır" ve 5 yıl içinde dava açabilirsiniz. Fakat satılan konutun ayıbı tüketiciden, satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zaman aşımı işlemez. 5 yıl geçmiş olsa bile dava açabilirsiniz. Ödediğiniz bedeli geri alarak sözleşmeyi feshetmeyi, bu konutun iade edilerek yerine aynı nitelikte ayıpsız bir konutun teslimini, ya da meydana gelen ayıpların ücretsiz bir şekilde onarılmasını talep edebilirsiniz.
Dava açmadan önce tespit yaptırmanızı ve satıcıya durumu ihbar etmenizi öneririm.
MAL BEYANINDA BULUNDUĞUNUZ AN CEZA ORTADAN KALKAR
Bir dava nedeniyle mal beyanında bulunmam gerekiyordu ama bulunamadım. Hapse gireceğimi söylediler. Ne yapmam gerekiyor. Hapse girmek istemiyorum. Lütfen bana yol gösterin?
İCRA İflas Kanunu'nun 76. Maddesi; "Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez" şeklindedir. Mal beyanında bulunmamanın cezası vardır fakat bu ceza, "tazyik hapsi" niteliğinde olduğundan mal beyanında bulunduğunuz an ceza düşer.
Hakkınızda bu şekilde bir dava açılmışsa, gidip mal beyanında bulunur bunu da dava dosyasına sunarsanız davanız düşecektir. Dava bittiyse ve ceza kesinleştiyse dahi mal beyanında bulunduğunuz an bu ceza kaldırılmaktadır.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.