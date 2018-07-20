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Zayıflamak isteyenler bunlara dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Zayıflamak isteyenler bunlara dikkat

Guatr hastasıyım. 1 ay sonra evleneceğim. "Çocuğun olmaz" dediler. Eşime söylemeli miyim? Bana yardım eder misiniz?

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 08:57
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