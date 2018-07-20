Bakırköy'de bulunan CNR EXPO Fuar Merkezinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy'de bulunan CNR EXPO Fuar Merkezinde bulunan stant bakım atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden atölyede yangın çıktı.

Yangını gören görevliler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle CNR EXPO Fuar Merkezinde yoğun duman oluştu. Yangını söndüren itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.