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'da go-kart dehşeti! Genç kızın saçları koptu, kafa derisi yüzüldü

Nisan ayında 'de genç bir kızın saçlarının go-kart aracına dolanmasının ardından benzer bir haber de 'dan geldi. Saçları go-kart aracının lastiğine dolanan kadının saçları koptu ve kafa derisi yüzüldü.

Yine go-kart dehşeti! Acı içinde kıvrandı

'da go-kart aracının lastiğine saçları dolanan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva, ağır yaralandı. Saç derisi yüzülen ve acı içinde kıvranan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAÇLARI KOPTU, SAÇ DERİSİ YÜZÜLDÜ

Olay, 22.00 sıralarında İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan go-kart pistinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev, arkadaşlarıyla birlikte gittiği go-kart pistine gitti. Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında meydana gelen da Nurjemal Annalyyev, kurtarmak için başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Annalyyev, acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyev, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kızın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Bu arada Go-kart pistinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi. Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında 'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 09:34
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