Karaciğer yağlanması hastalığı, hızla yayılıyor. Hastalık, her 4 kişiden birinde görülüyor. Şok diyetler, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, hastalığa davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Şafak Kızıltaş, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor:
Yağlı karaciğer kanser eder
Şok diyetler, sağlıksız beslenme ve aşırı kilo, karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Hastalık tedavi edilmezse kansere davetiye çıkartıyor. Doğru beslenme ise hayat kurtarıyor
Etiketler: kanser , Sağlıklı , Kilo vermek
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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