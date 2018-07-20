Yağlı karaciğer kanser eder

Karaciğer yağlanması hastalığı, hızla yayılıyor. Hastalık, her 4 kişiden birinde görülüyor. Şok diyetler, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, hastalığa davetiye çıkarıyor. Prof. Dr. Şafak Kızıltaş, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: