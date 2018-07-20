Kars önceki gün ilginç misafirler ağırladı. Çarlık Rusya döneminde Kars'tan Kanada'ya sürgün edilen Dukhobor topluluğunun torunları, Toronto'dan yola çıktı. Yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Kars'a ulaştı. Dukhobor kökenli 3 kadın, geçmişte büyüklerinin yaşadığı Akyaka İlçesi'ne bağlı Karahan Köyü'nü ziyaret edip bölge halkıyla tanıştı. Sandra Konki, Vera Postnikoff ve Sharon Hoodicoff adlı kadınlar, ataları anısına fidan dikip bölgede gezinti yaptı. Postnikoff, "Burası bizim için çok önemli. Buradaki anılarımızı Kanada'da her ay yayınlanan Dukhobor dergisinde yayınlıyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı yazar Vedat Akçayöz ise Dukhobor topluluğunun yaşamına ilişkin araştırmalar yaptığını açıkladı. Akçayöz, topluluğun 29 Haziran 1895'te insanı öldürmeyi reddedip savaşa karşı geldikleri için Çarlık Rusya tarafından Kanada'ya sürgüne gönderildiğini açıkladı. Akçayöz yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgileri ise "Savaşmamak için silahlarını yakan bir halk: Dukhobor" adlı kitapta topladığını vurguladı.
Kanada'nın Toronto kentinden gelen 3 kadın, köyde fidan dikti.
Kanada'nın Toronto kentinden gelen 3 kadın, köyde fidan dikti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.