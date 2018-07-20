Yol Durumu
  1. Tiroit hastalığı cinsel isteği azaltır
  2. Kanser değil tedavi öldürdü

Torunto!

döneminde ’tan 119 yıl önce ’ya sürgün edilen Dukhobor topluluğunun torunları 10 bin kilometre yol kat etti. Toronto’dan Kars’a geldi. Atalarının yaşadığı toprakları gezip onların anısına fidan dikti...

Torunto!
Kars önceki gün ilginç misafirler ağırladı. döneminde 'tan 'ya sürgün edilen Dukhobor topluluğunun torunları, Toronto'dan yola çıktı. Yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Kars'a ulaştı. Dukhobor kökenli 3 kadın, geçmişte büyüklerinin yaşadığı Akyaka İlçesi'ne bağlı Karahan Köyü'nü ziyaret edip bölge halkıyla tanıştı. Sandra Konki, Vera Postnikoff ve Sharon Hoodicoff adlı kadınlar, ataları anısına fidan dikip bölgede gezinti yaptı. Postnikoff, "Burası bizim için çok önemli. Buradaki anılarımızı Kanada'da her ay yayınlanan Dukhobor dergisinde yayınlıyoruz" ifadesini kullandı. Bu arada Kars Kültür ve Sanat Derneği Başkanı yazar Vedat Akçayöz ise Dukhobor topluluğunun yaşamına ilişkin araştırmalar yaptığını açıkladı. Akçayöz, topluluğun 29 Haziran 1895'te insanı öldürmeyi reddedip savaşa karşı geldikleri için Çarlık Rusya tarafından Kanada'ya sürgüne gönderildiğini açıkladı. Akçayöz yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgileri ise "Savaşmamak için silahlarını yakan bir halk: Dukhobor" adlı kitapta topladığını vurguladı.



Kanada'nın Toronto kentinden gelen 3 kadın, köyde fidan dikti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR