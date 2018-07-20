Kanser değil tedavi öldürdü

Bursa'da yaşayan Melike Bütün (19), 1 yıldır lenf kanseriyle mücadele etti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören genç kız, kemoterapiye girdi. İddiaya göre, Bütün'e kemoterapi seansında yüksek dozda ilaç verildi. Fenalaşan genç kızın durumu, doktora bildirildi. Bütün'ü muayene eden doktor, aşırı dozda ilaç verildiğini ve zehirlenmenin meydana geldiğini söyledi. Aşırı ilaç nedeniyle damarları yanan ve ateşi 39 dereceye yükselen genç kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ailesi, Bütün'ün ihmal sonucu öldüğünü belirtti. Yakınları, "Melike'ye yüksek doz ilaç verdiler. Kalbinin durduğunu söylediler. Sonra yoğun bakımda yer olmadığı için başka bir hastaneye sevk etmek istediler. İndirdiler sedye ile ambulans yok. Bizim kızımız daha yukarıda ölmüştü. Şikayetçiyiz" dedi. Başsavcılığın Bütün'ün ölümüyle ilgili soruşturma, hastane yönetiminin de inceleme başlattığı bildirildi.
SON PASTA
Melike, doğum günü pastasını kestikten saatler sonra can verdi. İhmale kurban giden genç kızın son süzü ise tüyler ürpertti: "Ölürsem, benim yerime davacı olun."
SON PASTA
Melike, doğum günü pastasını kestikten saatler sonra can verdi. İhmale kurban giden genç kızın son süzü ise tüyler ürpertti: "Ölürsem, benim yerime davacı olun."
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