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Tansiyona balık

, kalp ve böbrek hastalıklarına zemin hazırlıyor. Tuzlu gıdalar riski arttırıyor. Ispanak ve balık ise ilaç etkisi yapıyor

Tansiyona balık
Türkiye'de 20 milyon tansiyon hastası olduğunu biliniyor. zamanla inme, kalp, böbrek ve göz hasarına yol açabiliyor. Hastalık, kontrol atında tutulmadığı takdirle ölüme kadar varan olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Tuzlu ve yağlı beslenme tarzı, aşırı kilo ve hareketsizlik hastalık riskini arttırıyor. Uzmanlar, yüksek tansiyondan korunma yöntemlerini şu şekilde sıralıyor: "Kilo verin. Kızartma, alkol ve sigaradan uzak durun. Ketçap, hardal, soya sosu ve turşudan kaçının. Tansiyon düşürmeye yardımcı olan sarımsak, pırasa, balık, kayısı, süt ve meyve sebzelerden faydalanın. Damarları açmaya yardımcı olması açısından düzenli egzersiz yapın."
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