İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu nasıl?
Meteoroloji'den son dakika 3 ile kritik uyarı geldi. Bugün Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu gelişmeleri...
İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava durumu , Doğu Anadolu , Doğu Akdeniz , Ordu , Giresun , Kütahya , Eskişehir , Samsun
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