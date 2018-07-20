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İstanbul'da nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! Hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den son dakika 3 ile kritik uyarı geldi. Bugün , ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı!


İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.
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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 09:37
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